Татарстан готовится принять родственников погибших и пострадавших при ДТП

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Казань, 2 июля. В Татарстане приготовят места для размещения родственников погибших и пострадавших в ночном ДТП с участием бензовоза и пассажирского автобуса, сообщает ГУ МЧС России по региону.

«Погибшие будут направлены в морг в городе Нижнекамск. Администрации городов Альметьевска, Нижнекамска и Набережных Челнов готовят места для размещения родственников», — сообщает ведомство.

В настоящее время четыре человека не пострадавшие в ДТП размещены в гостинице в городе Заинск.

Страшное ДТП произошло около 00.40 мск в 9 км от города Заинск. Следовавший из Самары в Ижевск пассажирский автобус «Неоплан» столкнулся с бензовозом, перевернулся и загорелся. По предварительным данным, в ДТП погибли 10 человек, в том числе два ребенка, 12 человек доставлены в больницу скорой помощи Набережных Челнов и медсанчасть «Татнефти» в Альметьевске. Состояние четверых пострадавших медики оценивают как тяжелое, восемь человек находятся в состоянии средней тяжести.