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Сирия новости 2 июля 07.00: в Дамаске назвали лживыми обвинения в применении химоружия, у Пальмиры погиб генерал САА
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    Сирия новости 2 июля 07.00: в Дамаске назвали лживыми обвинения в применении химоружия, у Пальмиры погиб генерал САА

    7:00  2 Июля 2017
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    Сирия новости 2 июля 07.00: в Дамаске назвали лживыми обвинения в применении химоружия, у Пальмиры погиб генерал САА

    Сирия, 2 июля. Командование правительственной армии назвало лживыми и безосновательными обвинения в применения химического оружия в Дамаске, в районе Пальмиры погиб генерал армии правительства Сирии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: в районе Пальмиры погиб генерал САА, генерал «Тигров» Абдулла Салех ранен, его водитель убит в результате запуска ракеты ИГ* по его автомобилю на трассе Итрия-Ракка.

    «Исламское государство»: в боях с «Ахрар аш-Шам»за деревню Хит ИГ потеряло 35 террористов и технику. Боевиков вынеснили из деревни Хуссейния на юге Ракки.

    Сирия новости 2 июля 07.00: в Дамаске назвали лживыми обвинения в применении химоружия, у Пальмиры погиб генерал САА

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 2 июля 07.00: в Дамаске назвали лживыми обвинения в применении химоружия, у Пальмиры погиб генерал САА

    Командование армии правительства Сирии назвало обвинения в применении химоружия в Айн Терме лживыми и безосновательными.

    В Айн Терме и Джобаре в ходе последних боев между армией правительства Сирии и боевиками обе стороны понесли значительные потери, однако правительственные силы взяли под контроль несколько строений. 

    Согласно отчетам Syrian Network for Human Rights, силы коалиции, возглавляемой США, обгоняют экстремистские исламские группы и российские силы в количестве убийств мирных жителей в первой половине 2017 года.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 2 июля 07.00: в Дамаске назвали лживыми обвинения в применении химоружия, у Пальмиры погиб генерал САА

    Саиф Абу Бакр назначен командующим боевиками «Щита Евфрата» в Аль-Бабе и регионе.

    Подкрепление SDF**** прибыло к Африну.

    Провинция Хомс

    Сирия новости 2 июля 07.00: в Дамаске назвали лживыми обвинения в применении химоружия, у Пальмиры погиб генерал САА

    Две колонны армии правительства Сирии отбили атаку террористов «Исламского государства»* и пробились через несколько километров пустыни, в то же время захватив несколько холмов у Хумеймы, сообщает Almasdarnews. Ожидается, что деревня перейдет под контроль правительственной армии в ближайшие 48 часов.

    Представители «Хайят Тахрир аш-Шам» начали набор бойцов для новой армии, которая будет располагаться в области Бадия в сирийской пустыне.

    В районе Пальмиры погиб генерал армии правительства Сирии, сообщается в Twitter.

    Провинция Даръа

    Сирия новости 2 июля 07.00: в Дамаске назвали лживыми обвинения в применении химоружия, у Пальмиры погиб генерал САА

    Боевики обстреливают позиции армии правительства Сирии и союзников в Хирбат Газала после сообщений об отправке элитных отрядов «Хезболлы» в Даръа.

    Армия правительства Сирии нанесла три авиаудара по пограничному городу Порт Джабер к югу от Даръа у границы с Иорданией.

    Согласно заявлениям представителей «Ахрар аш-Шам», в боях за деревню Хит «Исламское государство» потеряло 35 террористов, три танка, бульдозер, 14,5-мм пушку, 23-мм пушку, БМП и автомобильную бомбу. Еще один БМП захватило «Ахрар аш-Шам», передает Almasdarnews.

    Провинция Ракка

    Сирия новости 2 июля 07.00: в Дамаске назвали лживыми обвинения в применении химоружия, у Пальмиры погиб генерал САА

    SDF объявили начало боев с террористами «Исламского государства» за рынок Аль-Халь в юго-восточной части города Ракка.

    SDF освободили от террористов «Исламского государства» деревню Хуссейния на юге Ракки и отбили шесть атак боевиков ИГ в районе Кадисия на западе города, убив 17 террористов.

    Продолжаются бои между SDF и террористами «Исламского государства» в западных районах Дирайя, Ярмук и Хиттин в Ракке.

    SDF вывезли группы женщин и детей из района Римела в восточной части города Ракка в безопасные зоны.

    Террористы «Исламского государства» заявили, что ими было убито 74 бойца SDF в ходе боев в Ракке до 30 июня.

    Генерал «Тигров» Абдулла Салех ранен, его водитель убит в результате запуска ракеты террористов «Исламского государства» по его автомобилю на трассе Итрия-Ракка. По словам военного источника, через данную трассу в провинцию просачиваются боевики, поскольку армии правительства Сирии не удается пока взять под контроль данную территорию.

    Провинция Хама

    Опубликовано видео наступления армии правительства Сирии к востоку от Саламии при поддержке ВКС РФ.

    «Тигры» САА закончили основные боевые действия в рамках операции по освобождению трассы от Ресафы до Итрии. По информации военного источника, в рамках операции 13 деревень и десять возвышенностей захвачено, 40 деревень окружено, террористы «Исламского государства» вытеснены из них.

    Погибли два члена отряда «Пустынные соколы» САА в ходе боев с террористами «Исламского государства» в восточной Хаме.

    В Саламии открыты все дороги и демонтированы заграждения.

    Провинция Кунейтра

    Сообщается, что израильские ракеты поразили населенный пункт Самдания и военную базу 90 в Кунейтре.

    Правительственные войска отбили у произраильских боевиков населенный пункт Аль-Маштал, карьер и лесопилку близ Аль-Бааса, а также все потерянные ранее территории. Боевики признали поражение.

    Ирак

    Иракские войска полностью захватили Мосул, завершив 8-месячную кампанию по освобождению города от террористов «Исламского государства». Тем не менее, некоторые ячейки «Исламского государства» продолжают вести бои в городе, сообщает Farsnews.

    Иракские PMU заявили, что потеряли 6500 человек за три года сражений с террористами «Исламского государства».

    Иракская полиция сообщила, что ИГ собираются атаковать город Киркук из Хувейджи.

    ВС Ирака обезвредили авто-бомбу террористов «Исламского государства» рядом с популярным рестораном в Бабиле в центральном Ираке.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    #сирия
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    Сирия новости 2 июля 07.00: в Дамаске назвали лживыми обвинения в применении химоружия, у Пальмиры погиб генерал САА
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    Сирия новости 1 июля 22.30: атака на КПП ИГ в Дейр эз-Зоре, курды вернули часть района Аль-Синаа в Ракке
    Сирия новости 1 июля 19.30: мирные жертвы коалиции в Ракке, потери ИГ на юго-западе Даръа
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    Число пострадавших во время урагана в Москве достигло 16 человек

    Москва, 1 июля. В Москве увеличилось число пострадавших во время урагана. По уточненным данным, помощь столичных медиков понадобилась 16 людям.

    «В больницы доставлены 12 человек с травмами различной степени тяжести. Четверым пострадавшим помощь оказана амбулаторно», — сообщил ТАСС представитель медицинских служб.

    В Московской области из-за разгула стихии травмы получили три человека.

    Число пострадавших от урагана в Москве увеличилось до 16 человек

    Напомним, накануне в Новой Москве во время грозы погиб мужчина. По данным ФАН, в 42-летнего гражданина Узбекистана, находящегося в коттеджном поселке «Гайд Парк», ударила молния.

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    Автор: Борис Любимов
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