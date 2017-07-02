Сирия новости 2 июля 07.00: в Дамаске назвали лживыми обвинения в применении химоружия, у Пальмиры погиб генерал САА
Сирия, 2 июля. Командование правительственной армии назвало лживыми и безосновательными обвинения в применения химического оружия в Дамаске, в районе Пальмиры погиб генерал армии правительства Сирии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).
Коротко об итогах противостояния
Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: в районе Пальмиры погиб генерал САА, генерал «Тигров» Абдулла Салех ранен, его водитель убит в результате запуска ракеты ИГ* по его автомобилю на трассе Итрия-Ракка.
«Исламское государство»: в боях с «Ахрар аш-Шам»за деревню Хит ИГ потеряло 35 террористов и технику. Боевиков вынеснили из деревни Хуссейния на юге Ракки.
Провинция Дамаск
Командование армии правительства Сирии назвало обвинения в применении химоружия в Айн Терме лживыми и безосновательными.
В Айн Терме и Джобаре в ходе последних боев между армией правительства Сирии и боевиками обе стороны понесли значительные потери, однако правительственные силы взяли под контроль несколько строений.
Согласно отчетам Syrian Network for Human Rights, силы коалиции, возглавляемой США, обгоняют экстремистские исламские группы и российские силы в количестве убийств мирных жителей в первой половине 2017 года.
Провинция Алеппо
Саиф Абу Бакр назначен командующим боевиками «Щита Евфрата» в Аль-Бабе и регионе.
Подкрепление SDF**** прибыло к Африну.
Провинция Хомс
Две колонны армии правительства Сирии отбили атаку террористов «Исламского государства»* и пробились через несколько километров пустыни, в то же время захватив несколько холмов у Хумеймы, сообщает Almasdarnews. Ожидается, что деревня перейдет под контроль правительственной армии в ближайшие 48 часов.
Представители «Хайят Тахрир аш-Шам» начали набор бойцов для новой армии, которая будет располагаться в области Бадия в сирийской пустыне.
В районе Пальмиры погиб генерал армии правительства Сирии, сообщается в Twitter.
Провинция Даръа
Боевики обстреливают позиции армии правительства Сирии и союзников в Хирбат Газала после сообщений об отправке элитных отрядов «Хезболлы» в Даръа.
Армия правительства Сирии нанесла три авиаудара по пограничному городу Порт Джабер к югу от Даръа у границы с Иорданией.
Согласно заявлениям представителей «Ахрар аш-Шам», в боях за деревню Хит «Исламское государство» потеряло 35 террористов, три танка, бульдозер, 14,5-мм пушку, 23-мм пушку, БМП и автомобильную бомбу. Еще один БМП захватило «Ахрар аш-Шам», передает Almasdarnews.
Провинция Ракка
SDF объявили начало боев с террористами «Исламского государства» за рынок Аль-Халь в юго-восточной части города Ракка.
SDF освободили от террористов «Исламского государства» деревню Хуссейния на юге Ракки и отбили шесть атак боевиков ИГ в районе Кадисия на западе города, убив 17 террористов.
Продолжаются бои между SDF и террористами «Исламского государства» в западных районах Дирайя, Ярмук и Хиттин в Ракке.
SDF вывезли группы женщин и детей из района Римела в восточной части города Ракка в безопасные зоны.
Террористы «Исламского государства» заявили, что ими было убито 74 бойца SDF в ходе боев в Ракке до 30 июня.
Генерал «Тигров» Абдулла Салех ранен, его водитель убит в результате запуска ракеты террористов «Исламского государства» по его автомобилю на трассе Итрия-Ракка. По словам военного источника, через данную трассу в провинцию просачиваются боевики, поскольку армии правительства Сирии не удается пока взять под контроль данную территорию.
#Syria #Raqqa #Raqqah #Tiger_Forces Brig. Gen. Saleh Abdullah Injured & Bodyguard/Driver killed when #ISIS Targeted his vehicle w/ ATGM pic.twitter.com/xIoW5b2BQp— Ivan Sidorenko (@IvanSidorenko1) July 1, 2017
Провинция Хама
Опубликовано видео наступления армии правительства Сирии к востоку от Саламии при поддержке ВКС РФ.
E. #Hama: pro-Regime offensive vs #ISIS E. of #Salamiyah backed by #RuAF helicopters & showing T-72Bs & GAZ Tigr. pic.twitter.com/ZkRrBJyIG6— Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) July 1, 2017
«Тигры» САА закончили основные боевые действия в рамках операции по освобождению трассы от Ресафы до Итрии. По информации военного источника, в рамках операции 13 деревень и десять возвышенностей захвачено, 40 деревень окружено, террористы «Исламского государства» вытеснены из них.
Погибли два члена отряда «Пустынные соколы» САА в ходе боев с террористами «Исламского государства» в восточной Хаме.
В Саламии открыты все дороги и демонтированы заграждения.
Провинция Кунейтра
Сообщается, что израильские ракеты поразили населенный пункт Самдания и военную базу 90 в Кунейтре.
Правительственные войска отбили у произраильских боевиков населенный пункт Аль-Маштал, карьер и лесопилку близ Аль-Бааса, а также все потерянные ранее территории. Боевики признали поражение.
Ирак
Иракские войска полностью захватили Мосул, завершив 8-месячную кампанию по освобождению города от террористов «Исламского государства». Тем не менее, некоторые ячейки «Исламского государства» продолжают вести бои в городе, сообщает Farsnews.
Иракские PMU заявили, что потеряли 6500 человек за три года сражений с террористами «Исламского государства».
Иракская полиция сообщила, что ИГ собираются атаковать город Киркук из Хувейджи.
ВС Ирака обезвредили авто-бомбу террористов «Исламского государства» рядом с популярным рестораном в Бабиле в центральном Ираке.
* Организация запрещена на территории РФ.
Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)