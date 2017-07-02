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Сирия, 2 июля. Командование правительственной армии назвало лживыми и безосновательными обвинения в применения химического оружия в Дамаске, в районе Пальмиры погиб генерал армии правительства Сирии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: в районе Пальмиры погиб генерал САА, генерал «Тигров» Абдулла Салех ранен, его водитель убит в результате запуска ракеты ИГ* по его автомобилю на трассе Итрия-Ракка.

«Исламское государство»: в боях с «Ахрар аш-Шам»за деревню Хит ИГ потеряло 35 террористов и технику. Боевиков вынеснили из деревни Хуссейния на юге Ракки.

Провинция Дамаск

Командование армии правительства Сирии назвало обвинения в применении химоружия в Айн Терме лживыми и безосновательными.

В Айн Терме и Джобаре в ходе последних боев между армией правительства Сирии и боевиками обе стороны понесли значительные потери, однако правительственные силы взяли под контроль несколько строений.

Согласно отчетам Syrian Network for Human Rights, силы коалиции, возглавляемой США, обгоняют экстремистские исламские группы и российские силы в количестве убийств мирных жителей в первой половине 2017 года.

Провинция Алеппо

Саиф Абу Бакр назначен командующим боевиками «Щита Евфрата» в Аль-Бабе и регионе.

Подкрепление SDF**** прибыло к Африну.

Провинция Хомс

Две колонны армии правительства Сирии отбили атаку террористов «Исламского государства»* и пробились через несколько километров пустыни, в то же время захватив несколько холмов у Хумеймы, сообщает Almasdarnews. Ожидается, что деревня перейдет под контроль правительственной армии в ближайшие 48 часов.

Представители «Хайят Тахрир аш-Шам» начали набор бойцов для новой армии, которая будет располагаться в области Бадия в сирийской пустыне.

В районе Пальмиры погиб генерал армии правительства Сирии, сообщается в Twitter.

Провинция Даръа

Боевики обстреливают позиции армии правительства Сирии и союзников в Хирбат Газала после сообщений об отправке элитных отрядов «Хезболлы» в Даръа.

Армия правительства Сирии нанесла три авиаудара по пограничному городу Порт Джабер к югу от Даръа у границы с Иорданией.

Согласно заявлениям представителей «Ахрар аш-Шам», в боях за деревню Хит «Исламское государство» потеряло 35 террористов, три танка, бульдозер, 14,5-мм пушку, 23-мм пушку, БМП и автомобильную бомбу. Еще один БМП захватило «Ахрар аш-Шам», передает Almasdarnews.

Провинция Ракка

SDF объявили начало боев с террористами «Исламского государства» за рынок Аль-Халь в юго-восточной части города Ракка.

SDF освободили от террористов «Исламского государства» деревню Хуссейния на юге Ракки и отбили шесть атак боевиков ИГ в районе Кадисия на западе города, убив 17 террористов.

Продолжаются бои между SDF и террористами «Исламского государства» в западных районах Дирайя, Ярмук и Хиттин в Ракке.

SDF вывезли группы женщин и детей из района Римела в восточной части города Ракка в безопасные зоны.

Террористы «Исламского государства» заявили, что ими было убито 74 бойца SDF в ходе боев в Ракке до 30 июня.

Генерал «Тигров» Абдулла Салех ранен, его водитель убит в результате запуска ракеты террористов «Исламского государства» по его автомобилю на трассе Итрия-Ракка. По словам военного источника, через данную трассу в провинцию просачиваются боевики, поскольку армии правительства Сирии не удается пока взять под контроль данную территорию.

Провинция Хама

Опубликовано видео наступления армии правительства Сирии к востоку от Саламии при поддержке ВКС РФ.

«Тигры» САА закончили основные боевые действия в рамках операции по освобождению трассы от Ресафы до Итрии. По информации военного источника, в рамках операции 13 деревень и десять возвышенностей захвачено, 40 деревень окружено, террористы «Исламского государства» вытеснены из них.

Погибли два члена отряда «Пустынные соколы» САА в ходе боев с террористами «Исламского государства» в восточной Хаме.

В Саламии открыты все дороги и демонтированы заграждения.

Провинция Кунейтра

Сообщается, что израильские ракеты поразили населенный пункт Самдания и военную базу 90 в Кунейтре.

Правительственные войска отбили у произраильских боевиков населенный пункт Аль-Маштал, карьер и лесопилку близ Аль-Бааса, а также все потерянные ранее территории. Боевики признали поражение.

Ирак

Иракские войска полностью захватили Мосул, завершив 8-месячную кампанию по освобождению города от террористов «Исламского государства». Тем не менее, некоторые ячейки «Исламского государства» продолжают вести бои в городе, сообщает Farsnews.

Иракские PMU заявили, что потеряли 6500 человек за три года сражений с террористами «Исламского государства».

Иракская полиция сообщила, что ИГ собираются атаковать город Киркук из Хувейджи.

ВС Ирака обезвредили авто-бомбу террористов «Исламского государства» рядом с популярным рестораном в Бабиле в центральном Ираке.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)