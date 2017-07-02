Видео с полчищами тараканов в Кемерово шокировало пользователей Сети

В Избранное

Кемерово, 2 июля. Жители одного из многоквартирных домов в Кировском районе Кемерово пожаловались на нашествие тараканов. Видео с полчищами насекомых размещено в социальной сети «ВКонтакте».

На записи видно, что стены подъезда в многоквартирном доме буквально облеплены тараканами. Насекомые не реагируют на человека и не разбегаются при его появлении.

В комментариях к видео пользователи посоветовали автору обратиться в санитарно-эпидемиологические службы или в городскую администрацию. Но большинство пользователей высказали предположение, что в появлении насекомых виноваты сами жильцы, которые оставляют мусор в подъезде дома.