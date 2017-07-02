В попавшем в ДТП автобусе в Татарстане ехали 28 человек

В Избранное

Казань, 2 июля. Вместе с водителей в попавшим в ДТП автобусе в Татарстане ехали 28 человек.

По информации министерства здравоохранения Татарстана, один человек будет проходить лечение амбулаторное, остальные находятся в больнице. «Предварительно, в автобусе находились 28 человек, включая водителя», — рассказали в МЧС.

Во время столкновения водитель бензовоза не пострадал.

Напомним, в результате аварии в Заинском районе Татарстана по предварительным данным погибли десять человек.