Сирия: под Пальмирой погиб бригадный генерал САА
Дамаск, 2 июля. Бригадный генерал Сирийской арабской армии (САА) погиб в районе Пальмиры.
Генерал Юсуф Ахмед погиб во вторник днем, но сообщение о его смерти появилось только сейчас. Подробности гибели высокопоставленного военного не сообщаются. Известно, что генерал погиб во время проведения военной операции в сельской местности в районе Пальмиры.
Напомним, ранее стало известно, что в одном из военных штабов террористической организации ИГИЛ* (запрещена на территории РФ) в Пальмире найдены четыре исторических памятника. Все обнаруженные артефакты уже переданы в музей.
* Организация запрещена на территории РФ.