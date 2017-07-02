Сирия: под Пальмирой погиб бригадный генерал САА

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Дамаск, 2 июля. Бригадный генерал Сирийской арабской армии (САА) погиб в районе Пальмиры.

Генерал Юсуф Ахмед погиб во вторник днем, но сообщение о его смерти появилось только сейчас. Подробности гибели высокопоставленного военного не сообщаются. Известно, что генерал погиб во время проведения военной операции в сельской местности в районе Пальмиры.

#Syria #SRG R.I.P. Brigadier General Yusuf Ahmed was Martyred Tuesday Afternoon During a Military Mission at #Palmyra Countryside pic.twitter.com/jyF7dR2NBn — Ivan Sidorenko (@IvanSidorenko1) July 1, 2017

Напомним, ранее стало известно, что в одном из военных штабов террористической организации ИГИЛ* (запрещена на территории РФ) в Пальмире найдены четыре исторических памятника. Все обнаруженные артефакты уже переданы в музей.

* Организация запрещена на территории РФ.