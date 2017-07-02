При столкновении бензовоза с автобусом в Татарстане погибли дети

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Москва, 2 июля. В ДТП с участием пассажирского автобуса в Татарстане погибли два ребенка. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря регионального Минздрава Айгуль Салимзянову сообщает РИА Новости.

«По предварительной информации, среди десяти погибших в ДТП двое детей», — цитирует Салимзянову агентство.

По данным регионального Минздрава, в больницах остаются 12 пострадавших, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии. Детей среди них нет.

Напомним, в ночь на воскресенье в Татарстане пассажирский автобус столкнулся с бензовозом и загорелся. В результате ДТП погибли 10 человек, еще 12 получили травмы.

После аварии МЧС открыло горячие линии в Татарстане, Ижевске и Самаре. Телефон горячей лини ГУ МЧС РФ по Татарстану: (843) 227-46-96, 227-45-63, ГУ МЧС РФ по Самарской области: (846) 337-72-82. ГУ МЧС России по Удмуртской Республике: (83412) 51-45-50.