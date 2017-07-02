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Происшествия
В попавшем в ДТП автобусе в Татарстане ехали 28 человек
Происшествия
При столкновении бензовоза с автобусом в Татарстане погибли дети
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    При столкновении бензовоза с автобусом в Татарстане погибли дети

    5:48  2 Июля 2017
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    При столкновении бензовоза с автобусом в Татарстане погибли дети

    Москва, 2 июля. В ДТП с участием пассажирского автобуса в Татарстане погибли два ребенка. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря регионального Минздрава Айгуль Салимзянову сообщает РИА Новости.

    «По предварительной информации, среди десяти погибших в ДТП двое детей», — цитирует Салимзянову агентство.

    По данным регионального Минздрава, в больницах остаются 12 пострадавших, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии. Детей среди них нет.

    Напомним, в ночь на воскресенье в Татарстане пассажирский автобус столкнулся с бензовозом и загорелся.  В результате ДТП погибли 10 человек, еще 12 получили травмы.

    После аварии МЧС открыло горячие линии в Татарстане, Ижевске и Самаре.  Телефон горячей лини ГУ МЧС РФ по Татарстану: (843) 227-46-96, 227-45-63, ГУ МЧС РФ по Самарской области: (846) 337-72-82. ГУ МЧС России по Удмуртской Республике: (83412) 51-45-50.

    Автор: Виталий Малясев
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    Число пострадавших от урагана в Москве увеличилось до 16 человек

    10:22  1 Июля 2017  /обновлено: 11:03  01 Июля 2017
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    Число пострадавших во время урагана в Москве достигло 16 человек

    Москва, 1 июля. В Москве увеличилось число пострадавших во время урагана. По уточненным данным, помощь столичных медиков понадобилась 16 людям.

    «В больницы доставлены 12 человек с травмами различной степени тяжести. Четверым пострадавшим помощь оказана амбулаторно», — сообщил ТАСС представитель медицинских служб.

    В Московской области из-за разгула стихии травмы получили три человека.

    Число пострадавших от урагана в Москве увеличилось до 16 человек

    Напомним, накануне в Новой Москве во время грозы погиб мужчина. По данным ФАН, в 42-летнего гражданина Узбекистана, находящегося в коттеджном поселке «Гайд Парк», ударила молния.

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    Автор: Борис Любимов
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