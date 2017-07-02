Режим ЧС введен в Заинском районе Татарстана после столкновения автобуса с грузовиком

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Казань, 2 июля. Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели в Заинском районе в Татарстане, где автобус столкнулся в грузовиком.

Решение о введении режима ЧС муниципального характера было принято главой комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«Режим ЧС муниципального характера введена решением председателя КЧСПБ Заинского района», — сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС.

Напомним, авария с участием пассажирского автобуса и грузовика произошла в ночь на воскресение. Согласно предварительным данным, жертвами аварии стали десять человек, ранения различной степени тяжести получили 12 человек.