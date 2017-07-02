Эксперты составили топ-5 автомобилей-долгожителей

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Лондон, 2 июля. Эксперты назвали автомобили, которые выпускаются на протяжении нескольких десятилетий и продолжают оставаться востребованными на рынке. Список опубликовало британское издание Autocar.

Первую строчку рейтинга занял Chevrolet Corvette. Автомобиль выпускается с 1953 года. За более чем полвека машину неоднократно модернизировали и дорабатывали, поэтому автомобиль продолжает оставаться одной из наиболее современных и востребованных моделей в своем сегменте.

Второе место в топ-5 досталось германскому автомобилю Mercedes-Benz S-Class. Машину выпускают с 1972 года. Современная вариация модели считается одной из самых комфортных и безопасных среди автомобилей представительского класса.

Третьим в рейтинге стал внедорожник Jeep Wrangler. Модель начали выпускать для вооруженных сил США под названием Willys MB еще в 1941 году. Сейчас машина пользуется спросом у всех любителей американских внедорожников.

Четвертым в Топ-5 стало немецкое спортивное купе Porsche 911, впервые сошедшее с конвейера в 1964 году. На пятом месте оказался американский спорткар и ровесник Porsche 911 Ford Mustang.