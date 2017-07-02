Водитель столкнувшегося с бензовозом в Татарстане автобуса выжил

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Казань, 2 июля. Водитель автобуса, который в ночь на воскресенье столкнулся с бензовозом в Татарстане, выжил и в настоящее время дает показания.

«Водитель автобуса дает показания в УВД», — сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС.

Напомним, автобус столкнулся в бензовозом в Татарстане в ночь на воскресенье. Согласно данным МВД, в результате ДТП погибли десять человек, ранения различной степени тяжести получили 12 человек.