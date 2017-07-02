Винус Уильямс заявила, что убита горем после смертельного ДТП с ее участием

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Вашингтон, 2 июля. Американская теннисистка Винус Уильямс принесла соболезнования семье погибшего в ДТП с ее участием мужчины. Об этом сообщает RT.

«Я опустошена и убита горем после аварии, — написала теннисистка на своей страничке в социальной сети Facebook. — Я приношу соболезнования от всего сердца семье и друзьям Джерома Барсона, я продолжаю молиться и думать о них».

ДТП с участием спортсменки произошло 9 июня в штате Флорида. По свидетельствам очевидцев, Уильямс выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора, после чего в ее внедорожник врезался автомобиль 78-летнего Джерома Барсона. Мужчина скончался спустя две недели от полученных в ДТП травм.

Адвокат Винус Уильямс заявляет о невиновности спортсменки и утверждает, что внедорожник его клиентки двигался на разрешающий сигнал светофора со скоростью 8 км/ч.