Очевидец рассказал о первых минутах после страшного ДТП в Татарстане

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Казань, 2 июля. Очевидец унесшего жизни 10 человек ДТП в Татарстане рассказал о первых минутах после трагедии. Свидетельство опубликовал телеканал «Звезда».

Очевидец Владимир Свирский сообщил, что незадолго до трагедии попавший в ДТП пассажирский автобус «Неоплан» обогнал его на заправке. Спустя всего пять минут мужчина увидел огромный столб черного дыма.

«По словам первых очевидцев, которые общались с водителем автобуса, их подрезал грузовик, он столкнулся с ними, автобус опрокинулся сразу все загорелось, — рассказал Свирский. — Водителя выкинуло из машины, он, как мог, троих человек вытащил из автомобиля».

Мужчина рассказал, что остановился оказать помощь пострадавшим. В автобусе все еще оставались люди, но из-за сильного пожара к нему было невозможно подойти.

«Слышался детский плач, то, что я пережил — невозможно передать словами», — добавил Свирский.

Напомним, сегодня ночью в Татарстане произошло страшное ДТП с участием пассажирского автобуса «Неоплан» и грузовика «КамАЗ». В результате столкновения автобус перевернулся и загорелся. В ДТП погибли 10 и получили травмы 12 человек, сообщает Газета.ru.