Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Казанью

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Казань, 2 июля. Состояние пятерых пострадавших в аварии с участием автобуса и грузовика в Татарстане оценивается как тяжелое.

По словам медиков, еще пять человек получили ранения средней степени тяжести, повреждения у одного человека оцениваются как легкие, один пассажир без травм. Несовершеннолетних среди пострадавших нет.

«Пять человек направлены в медико-санитарную часть города Альметьевска, шесть человек — в больницу скорой медицинской помощи города Набережные Челны», — рассказали медики.

Напомним, авария с участием грузовика и рейсового автобуса произошла в ночь на 2 июля. В настоящее время известно о десяти погибших.