Пользователи соцсети обсуждают фото «вызывающего дождь» обнаженного жителя Иркутска

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Иркутск, 2 июля. В социальных сетях появилось фото жителя Иркутска, который в обнаженном виде моет окна в квартире. Снимок опубликован в социальной сети «ВКонтакте».

В подписи к фотографии автор шутит о том, что обнаженный мужчина, видимо, вызывает дождь и призывает всех автолюбителей присоединиться к флэш-мобу.

В соцсети публикация вызвала неоднозначную реакцию. Многие поддержали автора и заявили о решимости помыть автомобили в попытке вызвать дождь. Другие не оценили шутку и потребовали удалить публикацию.

Напомним, в Иркутской области бушуют страшные лесные пожары, распространению которых способствует сухая погода. В связи с особо сложной ситуацией в регион из Казани был переброшен лесопожарный десант, сообщает Газета.ru.