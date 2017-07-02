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Общество
Пользователи соцсети обсуждают фото «вызывающего дождь» обнаженного жителя Иркутска
Общество
Пользователи соцсети обсуждают фото «вызывающего дождь» обнаженного жителя Иркутска
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    Пользователи соцсети обсуждают фото «вызывающего дождь» обнаженного жителя Иркутска

    4:37  2 Июля 2017
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    Пользователи соцсети обсуждают фото «вызывающего дождь» обнаженного жителя Иркутска

    Иркутск, 2 июля. В социальных сетях появилось фото жителя Иркутска, который в обнаженном виде моет окна в квартире. Снимок опубликован в социальной сети «ВКонтакте».

    В подписи к фотографии автор шутит о том, что обнаженный мужчина, видимо, вызывает дождь и призывает всех автолюбителей присоединиться к флэш-мобу.

    В соцсети публикация вызвала неоднозначную реакцию. Многие поддержали автора и заявили о решимости помыть автомобили в попытке вызвать дождь. Другие не оценили шутку и потребовали удалить публикацию.

    Напомним, в Иркутской области бушуют страшные лесные пожары, распространению которых способствует сухая погода. В связи с особо сложной ситуацией в регион из Казани был переброшен лесопожарный десант, сообщает Газета.ru.

    Автор: Виталий Малясев
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    10:22  1 Июля 2017  /обновлено: 11:03  01 Июля 2017
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    Число пострадавших во время урагана в Москве достигло 16 человек

    Москва, 1 июля. В Москве увеличилось число пострадавших во время урагана. По уточненным данным, помощь столичных медиков понадобилась 16 людям.

    «В больницы доставлены 12 человек с травмами различной степени тяжести. Четверым пострадавшим помощь оказана амбулаторно», — сообщил ТАСС представитель медицинских служб.

    В Московской области из-за разгула стихии травмы получили три человека.

    Число пострадавших от урагана в Москве увеличилось до 16 человек

    Напомним, накануне в Новой Москве во время грозы погиб мужчина. По данным ФАН, в 42-летнего гражданина Узбекистана, находящегося в коттеджном поселке «Гайд Парк», ударила молния.

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    Автор: Борис Любимов
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