Конгресс США собирается защитить американских военных от «российского влияния»

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Вашингтон, 2 июля. На рассмотрение конгресса США внесен законопроект о защите американских военнослужащих от «российской пропаганды», сообщает RT.

С инициативой выступила сенатор от демократической партии Элизабет Уоррен. Помимо защиты военнослужащих США от «российского влияния» в социальных сетях, законопроект «о противодействии зарубежному влиянию на Вооруженные силы США» предлагает обязать чиновников высшего звена из Пентагона и Госдепартамента отчитываться о доходах. Таким образом сенаторы надеются выяснить, получают ли высокопоставленные сотрудники ведомств деньги от иностранных правительств.

Согласно инициативе, глава Пентагон должен будет делать ежегодный доклад о влиянии России на военнослужащих США. Документ будет публиковаться в открытом доступе.

Это не первая инициатива конгресса США, призванная защитить страну от «российского виляния». Ранее Газета.ru сообщила, что «для сдерживания и отражения российских кибератак» в Вашингтоне предложили изменить киберстратегию НАТО.