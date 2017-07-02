Число погибших в ДТП в автобусом в Татарстане выросло до 10

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Казань, 2 июля. Число погибших в ДТП с рейсовым автобусом в Татарстане выросло до 10 человек.

Как сообщили представители МВД, в настоящее время известно о десяти погибших, еще 12 человек получили ранения различной степени тяжести.

«По предварительным данным, в результате ДТП с грузовиком и автобусом погибли десять человек», — сообщил РИА Новости представитель МВД.

Ранее сообщалось о семи погибших и 12 пострадавших. Напомним, авария с участием автобуса и грузовика произошла в ночь на воскресенье в Татарстане. Автобус ехал из Самары в Ижевск. В настоящее время на месте аварии работают следователи.