Число жертв эпидемии холеры в Йемене возросло до 1,5 тыс.

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Сана, 2 июля. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Йемене от холеры погибли 1,5 тысячи человек. Об этом со ссылкой на представителя организации Невио Загарию сообщает Reuters.

По данным ВОЗ, на 30 июня в Йемене зарегистрировано около 246 тысяч случаев заболевания холерой. Об этом представитель организации заявил на совместной конференции Всемирного банка и Юнисеф.

Ранее об ухудшении эпидемиологической ситуации в Йемене предупреждал Роспотребнадзор. Ведомство отмечало, что в стране зафиксировано более 100 тысяч случаев заболевания холерой, 789 из которых привели к летальному исходу, сообщила Газета.ru.