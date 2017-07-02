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«Нелюбовь» Звягинцева получила главный приз кинофестиваля в Мюнхене
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    «Нелюбовь» Звягинцева получила главный приз кинофестиваля в Мюнхене

    3:23  2 Июля 2017
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    «Нелюбовь» Звягинцева получила главный приз кинофестиваля в Мюнхене

    Москва, 2 июля. Картина Андрея Звягинцева «Нелюбовь» получила главный приз Мюнхенского кинофестиваля.  Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании «Нон-стоп Продакшн».

    «Талант Андрея Звягинцева, позволяющий рассказать многим знакомую историю кризиса семейных отношений свежо, эмоционально и глубоко, делает его фильмы универсальными, понятными в любой географической точке мира», — цитирует слова продюсера картины Александра Роднянского пресс-служба кинокомпании.

    Картина рассказывает о кризисе в обычной московской семье. Супруги пытаются пережить тяжелый развод, когда внезапно исчезает их 12-летний сын.

    «Нелюбовь» Звягинцева получила главный приз кинофестиваля в Мюнхене

    Роднянский отметил, что успех фильма на таком важном кинофестивале должен способствовать его успеху в прокате.

    Ранее Газета.ru сообщала, что фильм «Нелюбовь» принес Андрею Звягинцеву приз жюри Каннского кинофестиваля.

    Автор: Виталий Малясев
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    10:22  1 Июля 2017  /обновлено: 11:03  01 Июля 2017
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    Число пострадавших во время урагана в Москве достигло 16 человек

    Москва, 1 июля. В Москве увеличилось число пострадавших во время урагана. По уточненным данным, помощь столичных медиков понадобилась 16 людям.

    «В больницы доставлены 12 человек с травмами различной степени тяжести. Четверым пострадавшим помощь оказана амбулаторно», — сообщил ТАСС представитель медицинских служб.

    В Московской области из-за разгула стихии травмы получили три человека.

    Число пострадавших от урагана в Москве увеличилось до 16 человек

    Напомним, накануне в Новой Москве во время грозы погиб мужчина. По данным ФАН, в 42-летнего гражданина Узбекистана, находящегося в коттеджном поселке «Гайд Парк», ударила молния.

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    Автор: Борис Любимов
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