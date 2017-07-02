«Нелюбовь» Звягинцева получила главный приз кинофестиваля в Мюнхене
Москва, 2 июля. Картина Андрея Звягинцева «Нелюбовь» получила главный приз Мюнхенского кинофестиваля. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании «Нон-стоп Продакшн».
«Талант Андрея Звягинцева, позволяющий рассказать многим знакомую историю кризиса семейных отношений свежо, эмоционально и глубоко, делает его фильмы универсальными, понятными в любой географической точке мира», — цитирует слова продюсера картины Александра Роднянского пресс-служба кинокомпании.
Картина рассказывает о кризисе в обычной московской семье. Супруги пытаются пережить тяжелый развод, когда внезапно исчезает их 12-летний сын.
Роднянский отметил, что успех фильма на таком важном кинофестивале должен способствовать его успеху в прокате.
Ранее Газета.ru сообщала, что фильм «Нелюбовь» принес Андрею Звягинцеву приз жюри Каннского кинофестиваля.