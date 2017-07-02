Семь человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком в Татарстане

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Казань, 2 июля. В Татарстане после столкновения автобуса и грузовика произошел пожар, погибли не менее семи человек.

Как сообщает региональное управление МЧС России, сообщение об аварии поступило в ведомство в 00.40. ДТП произошло в девяти километрах от города Заинск.

«В девяти километрах от города Заинск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля «КамАЗ» и пассажирского автобуса «Неоплан», с опрокидыванием автобуса на проезжей части с последующим возгорание», — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Автобус ехал из Самары в Ижевск. Согласно предварительным данным, жертвами аварии стали семь человек, еще 11 получили ранения различной степени тяжести. Пострадавших направили в ЦРБ Заинска.

В Казани приготовили два вертолета, чтобы эвакуировать пострадавших.