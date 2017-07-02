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Рим, 2 июля. Итальянские ученые доказали, что влюбленность негативно сказывается на интеллектуальных способностях мужчин. Женщины, напротив, становятся умнее.

Исследовать влияние любви на умственные способности обоих полов решили ученые Сиракузского университета. В их эксперименте приняли участие 30 парней и девушек в возрасте от 18 до 29 лет, испытывающих влюбленность. Им было предложено решить тестовые задачи.

Средний результат у девушек составил 86%. А вот сильный пол показал себя куда хуже, одолев лишь 15% задач. Ученые связывают полученные результаты с особым гормональным фоном, возникающим в состоянии влюбленности.

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