Десятки тысяч протестующих в Лондоне потребовали отставки Мэй

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Лондон, 2 июля. Десятки тысяч человек вышли на улицы британской столицы с требованием отставки премьер-министра Терезы Мэй.

Протестующие прошли маршем по центральным улицам города, требуя отставки главы правительства Великобритании. Акцию под названием «Ни дня больше» устроило «Народное собрание против жесткой экономии».

«Мы выступаем против правительства, приверженного мерам жесткой экономии, сокращениям и приватизации, — заявили организаторы протестной акции. — Мы выступаем за достойное медицинское обслуживание, качественное образование и новые рабочие места».

СМИ отмечают, что проходя мимо резиденции Терезы Мэй на Даунинг стрит протестующие выкрикивали имя политического оппонента премьер-министра главы лейбористской партии Джереми Корбина.

At huge #ToriesOut demonstration. This is a movement that will win the next election, whenever it may come, and build a country #ForTheMany. pic.twitter.com/X9dUvqFg0v — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) July 1, 2017

Ранее Газета.ru сообщила, что парламент Великобритании выразил поддержку курсу Терезы Мэй. За программу действующего премьер-министра проголосовали 323 депутата, против — 309.