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Украинские полицейские спели гимн Евросоюза на рекорд
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    Украинские полицейские спели гимн Евросоюза на рекорд

    2:44  2 Июля 2017
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    Украинские полицейские спели гимн Евросоюза на рекорд

    Киев, 2 июля. Около 200 сотрудников украинской полиции одновременно исполнили гимн  Европейского союза и установили рекорд страны. Об этом сообщает пресс-служба национальной полиции Украины.

    В установке необычного рекорда участвовали представители девяти различных музыкальных коллективов. Вместе они исполнили фрагмент девятой симфонии Людвига ван Бетховена под названием «Ода радости». Рекорд зафиксировали представители Книги рекордов Украины. Соответствующий диплом они вручили главе ведомства Сергею Князеву.

    «Полиция должна не только раскрывать преступления, патрулировать улицы, но и поднимать общественный дух. Думаю, сегодня наши оркестры с этой задачей справились», — заявил Князев.

    Ранее Газета.ru сообщила, что украинский президент Петр Порошенко, высказываясь о смерти бывшего канцлера Германии Гельмута Коля, назвал последнего большим другом Украины. Также президент отметил, что Коль «видел Украину и украинский народ в семье европейских народов».

    Автор: Виталий Малясев
    #украина
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    Число пострадавших от урагана в Москве увеличилось до 16 человек

    10:22  1 Июля 2017  /обновлено: 11:03  01 Июля 2017
    23512

    Число пострадавших во время урагана в Москве достигло 16 человек

    Москва, 1 июля. В Москве увеличилось число пострадавших во время урагана. По уточненным данным, помощь столичных медиков понадобилась 16 людям.

    «В больницы доставлены 12 человек с травмами различной степени тяжести. Четверым пострадавшим помощь оказана амбулаторно», — сообщил ТАСС представитель медицинских служб.

    В Московской области из-за разгула стихии травмы получили три человека.

    Число пострадавших от урагана в Москве увеличилось до 16 человек

    Напомним, накануне в Новой Москве во время грозы погиб мужчина. По данным ФАН, в 42-летнего гражданина Узбекистана, находящегося в коттеджном поселке «Гайд Парк», ударила молния.

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    Автор: Борис Любимов
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