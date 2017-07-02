Украинские полицейские спели гимн Евросоюза на рекорд

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Киев, 2 июля. Около 200 сотрудников украинской полиции одновременно исполнили гимн Европейского союза и установили рекорд страны. Об этом сообщает пресс-служба национальной полиции Украины.

В установке необычного рекорда участвовали представители девяти различных музыкальных коллективов. Вместе они исполнили фрагмент девятой симфонии Людвига ван Бетховена под названием «Ода радости». Рекорд зафиксировали представители Книги рекордов Украины. Соответствующий диплом они вручили главе ведомства Сергею Князеву.

«Полиция должна не только раскрывать преступления, патрулировать улицы, но и поднимать общественный дух. Думаю, сегодня наши оркестры с этой задачей справились», — заявил Князев.

Ранее Газета.ru сообщила, что украинский президент Петр Порошенко, высказываясь о смерти бывшего канцлера Германии Гельмута Коля, назвал последнего большим другом Украины. Также президент отметил, что Коль «видел Украину и украинский народ в семье европейских народов».