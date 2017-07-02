Сирия: боевики обстреляли город Даръа и тюрьму под Дамаском

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Дамаск (Сирия), 2 июля. Террористы открыли огонь по жилым кварталам в городе Даръа.

По словам директора департамента здравоохранения Абделя Вудуд аль-Хомси, снаряды разорвались рядом с поликлиникой в квартале Кашиф. Жертвами атаки боевиков стали два человека, ранения различной степени тяжести получили 12 человек. Отметим, что обстрел нарушает перемирие в зоне деэскалации на юге Сирии.

Также было зафиксировано нарушение в Дамаске: под обстрел террористов попала центральная тюрьма в Адре. В результате обстрела погибла женщина, ранены как минимум 19 человек. Пострадавшие шли на свидание с близкими, которые находятся в тюрьме.