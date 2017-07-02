Ракеты ВВС Сирии упали рядом с КПП на границе с Иорданией

В Избранное

Дамаск, 2 июля. Три ракеты, выпущенные сирийскими правительственными войсками, упали недалеко от контрольно-пропускного пункта Джабер-Рамта на границе с Иорданией. Об этом сообщает ТАСС.

Очевидцы утверждают, что ракеты были выпущены в рамках наступательной операции САА при поддержке авиации. В результате инцидента никто не пострадал. Падение ракет также не причинило материального ущерба, — отмечает ТАСС.

Ранее ВС Израиля ответили на случайное попадание снаряда в районе Голанских высот.