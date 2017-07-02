Самый возрастной гандболист в мире готов заменить Акинфеева в сборной России по футболу

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Москва, 2 июля. Олимпийский чемпион 2000-го года гандбольный вратарь Павел Сукосян заявил, что готов сменить Игоря Акинфеева в воротах сборной России по футболу.

Спортсмен участвовал в футбольном гала-матче между командами зимних и летних олимпийских чемпионов. Сукосян отметил единую специфику игры в воротах в гандболе и футболе и заявил, что не допустил бы ошибок, как Игорь Акинфеев.

«Я таких ошибок, как Игорь Акинфеев в сборной, не допустил бы на выходах, — цитирует словам гандболиста «Р-Спорт». — Голы сборная России по футболу пропускает на выходах вратаря из ворот. Родина прикажет — я готов заменить Акинфеева ».

Сукосян в прошлом сезоне выступал за клуб суперлиги УОР №2. В настоящий момент гандболисту 55 лет, Сукосян является самым возрастным игроком в гандбол в мире, сообщает RT.