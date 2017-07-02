Водитель грузовика, сбивший четырех детей в Брянской области, задержан

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Брянск, 2 июля. Водитель грузовика, сбивший четырех подростков в Брянской области, двое из которых погибли, задержан. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она уточнила, что водитель находится в изоляторе временного содержания. В его отношении возбуждено уголовное дело по части пятой статьи 264 УК РФ «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

По словам Ирины Волк, экспертиза установила, что на момент происшествия водитель грузовика не находился в состоянии алкогольного опьянения.

О гибели двух молодых людей в результате ДТП в Брянской области сообщала накануне Газета.ru.