Сирия: четверо погибли, 35 ранены в результате обстрелов террористами сирийских городов
Дамаск, 2 июля. Запрещенные в России террористические формирования «Исламское государство»* и «Джебхат ан-Нусра» обстреляли ряд населенных пунктов Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщило агентство Sana.
По имеющимся данным, в результате обстрела погибли четыре мирных жителя, а еще 35 получили ранения. Уточняется, что террористы вели огонь в сирийских провинциях Дамаск, Кунейтра, Хомс и Даръа.
Ранее Газета.ru сообщала об атаке ВС Израиля на позиции сирийских правительственных войск.
* Организация запрещена на территории РФ.