Сирия: четверо погибли, 35 ранены в результате обстрелов террористами сирийских городов

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Дамаск, 2 июля. Запрещенные в России террористические формирования «Исламское государство»* и «Джебхат ан-Нусра» обстреляли ряд населенных пунктов Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщило агентство Sana.

По имеющимся данным, в результате обстрела погибли четыре мирных жителя, а еще 35 получили ранения. Уточняется, что террористы вели огонь в сирийских провинциях Дамаск, Кунейтра, Хомс и Даръа.

Ранее Газета.ru сообщала об атаке ВС Израиля на позиции сирийских правительственных войск.

* Организация запрещена на территории РФ.