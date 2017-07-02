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Москвичей предупредили об ухудшении погоды в ближайшие часы
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    Москвичей предупредили об ухудшении погоды в ближайшие часы

    1:45  2 Июля 2017  /обновлено: 1:59  02 Июля 2017
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    Москвичей предупредили об ухудшении погоды в ближайшие часы

    Москва, 2 июля. Погода в Москве резко ухудшится в ближайшие несколько часов. В связи с этим МЧС России объявило экстренное предупреждение.

    Ожидается, что в столице вновь пройдет сильный дождь, гроза, а порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. В МЧС предупредили о возможных повреждениях электропередач, затрудненном движении транспорта и ДТП в связи с непогодой.

    15 Фото.
    15 Фотографий

    Накануне в столице России из-за сложных погодных условий отменили около 450 авиарейсов. Об этом сообщала Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
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    Число пострадавших от урагана в Москве увеличилось до 16 человек

    10:22  1 Июля 2017  /обновлено: 11:03  01 Июля 2017
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    Число пострадавших во время урагана в Москве достигло 16 человек

    Москва, 1 июля. В Москве увеличилось число пострадавших во время урагана. По уточненным данным, помощь столичных медиков понадобилась 16 людям.

    «В больницы доставлены 12 человек с травмами различной степени тяжести. Четверым пострадавшим помощь оказана амбулаторно», — сообщил ТАСС представитель медицинских служб.

    В Московской области из-за разгула стихии травмы получили три человека.

    Число пострадавших от урагана в Москве увеличилось до 16 человек

    Напомним, накануне в Новой Москве во время грозы погиб мужчина. По данным ФАН, в 42-летнего гражданина Узбекистана, находящегося в коттеджном поселке «Гайд Парк», ударила молния.

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    Автор: Борис Любимов
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