Москвичей предупредили об ухудшении погоды в ближайшие часы

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Москва, 2 июля. Погода в Москве резко ухудшится в ближайшие несколько часов. В связи с этим МЧС России объявило экстренное предупреждение.

Ожидается, что в столице вновь пройдет сильный дождь, гроза, а порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. В МЧС предупредили о возможных повреждениях электропередач, затрудненном движении транспорта и ДТП в связи с непогодой.

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Накануне в столице России из-за сложных погодных условий отменили около 450 авиарейсов. Об этом сообщала Газета.ru.