Путин наделил новыми полномочиями ФСО

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Москва, 2 июля. Российский лидер Владимир Путин подписал документ, по которому Федеральная служба охраны (ФСО) получает новые полномочия.

Согласно закону, Федеральная служба охраны получает возможность принимать меры в случае нарушения в сфере для защиты персональных данных охраняемых службой лиц. ФСО теперь моменты ограничить движение по трассе, по которой едет охраняемый человек.

Кроме того, расширяются полномочия в сфере защиты персональных данных объектов государственной охраны и членов их семей.