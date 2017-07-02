Музыканта Найка Борзова не пустили на Украину

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Киев, 2 июля. Украинские пограничники не пустили на территорию страны российского рок-музыканта Найка Борзова. Об этом певец сообщил на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

Борзов выразил сожаление в связи с тем, что ему не удастся принять участие в фестивале «Атлас», который вскоре состоится в Киеве. Певец раскритиковал вмешательство политиков в музыкальную жизнь.

Надеюсь, скоро ситуация изменится к лучшему, — сказал рок-музыкант.

Ранее Газета.ru сообщила о запрете на въезд на Украину лидеру группы «Дельфин».