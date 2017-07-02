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Лоза выдвинул неожиданную версию гибели солиста «Иванушек» Яковлева
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    Лоза выдвинул неожиданную версию гибели солиста «Иванушек» Яковлева

    1:17  2 Июля 2017
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    Лоза выдвинул неожиданную версию гибели солиста «Иванушек» Яковлева

    Москва, 2 июля. Российский певец и композитор Юрий Лоза прокомментировал смерть солиста группы «Иванушки» Олега Яковлева.

    Лоза считает, что артиста погубило небрежное отношение к собственному здоровью.

    Нужно было отлежаться, сходить в храм, а не ездить по гастролям, — считает музыкант.

    Также Лоза отметил, что воспаление легких не развивается моментально. Поэтому при правильном подходе Яковлев наверняка восстановился бы, — цитирует Газета.ru.

    Автор: Cергей свазовский
    #юрийлоза #олегяковлев
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    Число пострадавших во время урагана в Москве достигло 16 человек

    Москва, 1 июля. В Москве увеличилось число пострадавших во время урагана. По уточненным данным, помощь столичных медиков понадобилась 16 людям.

    «В больницы доставлены 12 человек с травмами различной степени тяжести. Четверым пострадавшим помощь оказана амбулаторно», — сообщил ТАСС представитель медицинских служб.

    В Московской области из-за разгула стихии травмы получили три человека.

    Число пострадавших от урагана в Москве увеличилось до 16 человек

    Напомним, накануне в Новой Москве во время грозы погиб мужчина. По данным ФАН, в 42-летнего гражданина Узбекистана, находящегося в коттеджном поселке «Гайд Парк», ударила молния.

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    Автор: Борис Любимов
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