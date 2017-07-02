Лоза выдвинул неожиданную версию гибели солиста «Иванушек» Яковлева
Москва, 2 июля. Российский певец и композитор Юрий Лоза прокомментировал смерть солиста группы «Иванушки» Олега Яковлева.
Лоза считает, что артиста погубило небрежное отношение к собственному здоровью.
Нужно было отлежаться, сходить в храм, а не ездить по гастролям, — считает музыкант.
Также Лоза отметил, что воспаление легких не развивается моментально. Поэтому при правильном подходе Яковлев наверняка восстановился бы, — цитирует Газета.ru.