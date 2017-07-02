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Мама Месси грубо нарушила традиции на свадьбе сына
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    Мама Месси грубо нарушила традиции на свадьбе сына

    1:09  2 Июля 2017
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    Мама Месси грубо нарушила традиции на свадьбе сына

    Буэнос-Айрес, 2 июля. Мать легендарного футболиста Лионеля Месси пренебрегла традициями на свадьбе собственного сына.

    Судя по опубликованным СМИ фотографиям, Селия Месси пришла на торжество в белом платье, которое напоминало наряд невесты Антонеллы Рокуццо. Некоторые издание назвали подобное решение неуважительным. Дело в том, что в Аргентине не принято приходить на свадьбу в белых, серых или других светлых нарядах.

    Напомним, накануне легенда мирового футбола женился на Антонелле Рокуццо, с которой он встречается более семи лет. У пары есть двое детей. Свадьба прошла при повышенных мерах безопасности, сообщала «Газета.ру».

    Автор: Настасья Шеркунова
    #лионель месси
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    Число пострадавших от урагана в Москве увеличилось до 16 человек

    10:22  1 Июля 2017  /обновлено: 11:03  01 Июля 2017
    22964

    Число пострадавших во время урагана в Москве достигло 16 человек

    Москва, 1 июля. В Москве увеличилось число пострадавших во время урагана. По уточненным данным, помощь столичных медиков понадобилась 16 людям.

    «В больницы доставлены 12 человек с травмами различной степени тяжести. Четверым пострадавшим помощь оказана амбулаторно», — сообщил ТАСС представитель медицинских служб.

    В Московской области из-за разгула стихии травмы получили три человека.

    Число пострадавших от урагана в Москве увеличилось до 16 человек

    Напомним, накануне в Новой Москве во время грозы погиб мужчина. По данным ФАН, в 42-летнего гражданина Узбекистана, находящегося в коттеджном поселке «Гайд Парк», ударила молния.

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    Автор: Борис Любимов
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