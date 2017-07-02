Мама Месси грубо нарушила традиции на свадьбе сына

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Буэнос-Айрес, 2 июля. Мать легендарного футболиста Лионеля Месси пренебрегла традициями на свадьбе собственного сына.

Судя по опубликованным СМИ фотографиям, Селия Месси пришла на торжество в белом платье, которое напоминало наряд невесты Антонеллы Рокуццо. Некоторые издание назвали подобное решение неуважительным. Дело в том, что в Аргентине не принято приходить на свадьбу в белых, серых или других светлых нарядах.

Messi's MOTHER accused of trying to upstage footballer's bride when she arrives at wedding wearing identical dress https://t.co/sMstbD3uWx pic.twitter.com/0dvatcvzNX — Daily Mail Online (@MailOnline) July 1, 2017

Напомним, накануне легенда мирового футбола женился на Антонелле Рокуццо, с которой он встречается более семи лет. У пары есть двое детей. Свадьба прошла при повышенных мерах безопасности, сообщала «Газета.ру».