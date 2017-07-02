Россияне не пострадали при стрельбе в ночном клубе в Литл-Рок

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Москва, 2 июля. Среди пострадавших в результате стрельбы в городе Литл-Рок штата Арканзас США нет граждан Российской Федерации. Об этом сообщило консульство РФ в Хьюстоне в социальной сети Twitter.

Кроме того, стало известно, что клуб Power Ultra Lounge, где произошла стрельба, будет закрыт. Соответствующее заявление сделал мэр Литл-Рока.

Ранее Газета.ru сообщала, что в результате инцидента в клубе Power Ultra Lounge в Арканзасе пострадали 25 человек.