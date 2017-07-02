ВС Израиля атаковали позиции САР в ответ на случайно выпущенные снаряды

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Дамаск, 2 июля. Вооруженные силы Израиля атаковали позиции сирийских правительственных войск в ответ на случайное попадание снарядов в районе Голанских высот, фактически подконтрольных Тель-Авиву. Об этом сообщили в пресс-службе ВС Израиля.

Отмечается, что на протяжении последней недели подобный обмен ударами происходит уже в пятый раз. В Израиле не оспаривают случайный характер попадания снарядов. Однако вину за подобные инциденты в еврейском государстве возлагают на официальный Дамаск.

В частности, 29 июня израильтяне атаковали сирийские правительственные войска в провинции Кунейтра, — напоминает Газета.ru.