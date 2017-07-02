Минобороны Украины оценило ситуацию с боеприпасами как критическую

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Киев, 2 июля. В министерстве обороны Украины оценили ситуацию с обеспечением вооруженных сил боеприпасами как критическую. Об этом сообщил ряд СМИ со ссылкой на документ, направленный главой украинского оборонного ведомства Степаном Полтораком на имя секретаря РНБО Александра Турчинова за номером 220/3650.

Отмечается, что ухудшение ситуации связано с конфликтом в Донбассе. Донецкий завод химических изделий и другие стратегически важные государственные предприятия оказались на территориях, не подконтрольных киевским властям.

Украина уже не может изготавливать боеприпасы средних и крупных артиллерийских калибров, боевые части авиабомб, порох для высокоточных ракет и снаряды для РСЗО, — отмечают украинские СМИ.

Ранее в украинском оборонном ведомстве выразили «обеспокоенность» в связи с совместными учениями России и Белоруссии «Запад-2017», запланированными на будущий сентябрь.