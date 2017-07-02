МИД Сирии назвал неприемлемым доклад ОЗХО о применении зарина в Хан-Шейхуне

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Дамаск (Сирия), 2 июля. В министерстве иностранных дел Сирии назвали неприемлемым доклад Организации по запрещению химического оружия насчет применения в апреле химического оружия в Хан-Шейхуне.

Представители сирийского внешнеполитического ведомства отметили, что организация не выполнила главного требования к документу.

«Не выполнено главное требование, чтобы доклад был честным, объективным и на него не воздействовал шантаж тех государств, которые стремятся не допустить установления истины», — сказано в заявлении пресс-службы сирийского дипломатического ведомства.

Также в заявлении отмечается, что данные были предоставлены боевиками, связанными с запрещенной в России террористической организацией «Джебхат ан-Нусра». В Дамаске напомнили, что армия правительства Сирии не имеет химического оружия для подобной атаки.