Поветкин победил украинца Руденко в бою за титул чемпиона WBO и WBA

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Москва, 2 июля. Российский боксер Александр Поветкин, выступающий в тяжелом весе, одержал победу над украинцем Андреем Руденко в бою за титул чемпиона мира WBO international и WBA inter-continental в Москве.

Поветкин победил по очкам. Бой продлился 12 раундов, — уточняет Газета.ru.

Накануне Александр Поветкин поделился ходом своей подготовки к бою с Руденко. 37-летний боксер отметил, что ему удалось провести два очень удачных сбора.