Ученые развенчали пять популярных научных мифов

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Москва, 1 июля. Международная группа ученых развенчала пять популярных мифов в научной сфере.

Одним из ошибочных представлений оказалась «темная сторона Луны». На самом деле, спутник нашей планеты со всех сторон освещается Солнцем.

Бытует мнение, что микробы не успевают попасть в пищу, упавшую на пол, если поднять ее на протяжении пяти секунд. Такое самоуспокоение не имеет научного оправдания, так как бактерии попадают в еду моментально.

Исследователи также опровергли уменьшение количества серого вещества в мозге женщин в период беременности.

Удалось установить, что между глюкозой и сахаром и гиперактивностью детей нет связи.

Наконец, коты искренне любят проводить время с хозяевами, а вовсе не используют их в качестве орудия добычи пищи, — утверждают ученые.

Ранее исследователи обнаружили уникальные свойства Урана.