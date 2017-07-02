Ученые развенчали пять популярных научных мифов
Москва, 1 июля. Международная группа ученых развенчала пять популярных мифов в научной сфере.
Одним из ошибочных представлений оказалась «темная сторона Луны». На самом деле, спутник нашей планеты со всех сторон освещается Солнцем.
Бытует мнение, что микробы не успевают попасть в пищу, упавшую на пол, если поднять ее на протяжении пяти секунд. Такое самоуспокоение не имеет научного оправдания, так как бактерии попадают в еду моментально.
Исследователи также опровергли уменьшение количества серого вещества в мозге женщин в период беременности.
Удалось установить, что между глюкозой и сахаром и гиперактивностью детей нет связи.
Наконец, коты искренне любят проводить время с хозяевами, а вовсе не используют их в качестве орудия добычи пищи, — утверждают ученые.
Ранее исследователи обнаружили уникальные свойства Урана.