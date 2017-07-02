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Ученые развенчали пять популярных научных мифов
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Ученые развенчали пять популярных научных мифов
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    Ученые развенчали пять популярных научных мифов

    0:00  2 Июля 2017
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    Ученые развенчали пять популярных научных мифов

    Москва, 1 июля. Международная группа ученых развенчала пять популярных мифов в научной сфере.

    Одним из ошибочных представлений оказалась «темная сторона Луны». На самом деле, спутник нашей планеты со всех сторон освещается Солнцем.

    Бытует мнение, что микробы не успевают попасть в пищу, упавшую на пол, если поднять ее на протяжении пяти секунд. Такое самоуспокоение не имеет научного оправдания, так как бактерии попадают в еду моментально.

    Ученые развенчали пять популярных научных мифов

    Исследователи также опровергли уменьшение количества серого вещества в мозге женщин в период беременности.

    Удалось установить, что между глюкозой и сахаром и гиперактивностью детей нет связи.

    Наконец, коты искренне любят проводить время с хозяевами, а вовсе не используют их в качестве орудия добычи пищи, — утверждают ученые.

    Ранее исследователи обнаружили уникальные свойства Урана.

    Автор: Сергей Свазовский
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    Число пострадавших от урагана в Москве увеличилось до 16 человек

    10:22  1 Июля 2017  /обновлено: 11:03  01 Июля 2017
    21918

    Число пострадавших во время урагана в Москве достигло 16 человек

    Москва, 1 июля. В Москве увеличилось число пострадавших во время урагана. По уточненным данным, помощь столичных медиков понадобилась 16 людям.

    «В больницы доставлены 12 человек с травмами различной степени тяжести. Четверым пострадавшим помощь оказана амбулаторно», — сообщил ТАСС представитель медицинских служб.

    В Московской области из-за разгула стихии травмы получили три человека.

    Число пострадавших от урагана в Москве увеличилось до 16 человек

    Напомним, накануне в Новой Москве во время грозы погиб мужчина. По данным ФАН, в 42-летнего гражданина Узбекистана, находящегося в коттеджном поселке «Гайд Парк», ударила молния.

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    Автор: Борис Любимов
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