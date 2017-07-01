Сирия: видео наступления САА и ВКС РФ на ИГИЛ в провинции Хама появилось в Сети
Дамаск, 1 июля. Сирийские правительственные войска при поддержке ВКС РФ атаковали позиции запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»* в населенном пункте Саламийя провинции Хама.
Видеозапись наступления появилась в сети Интернет.
Ранее сообщалось, что Россия собрала доказательства использования иностранных вооружений террористами в ходе конфликта в Сирии.
* Организация запрещена на территории РФ.