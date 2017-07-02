Путин подписал закон, регламентирующий рабочий день несовершеннолетних

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Москва, 2 июля. Президент РФ Владимир Путин подписал документ, регламентирующий продолжительность рабочего для несовершеннолетних.

Согласно закону, рабочая смена у подростков в возрасте от 14 до 15 лет, которые учатся и работают на каникулах, может длиться максимум четыре часа. Подростки от 15 до 16 лет могут находиться на работе максимум пять часов, далее несовершеннолетние могут работать до семи часов.

Если подросток одновременно учится и работает, то смена не может длиться дольше двух с половиной часов возрасте от 15 до 16 лет, далее – не более четырех часов.