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Путин подписал закон, регламентирующий рабочий день несовершеннолетних
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    Путин подписал закон, регламентирующий рабочий день несовершеннолетних

    0:00  2 Июля 2017
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    Путин подписал закон, регламентирующий рабочий день несовершеннолетних

    Москва, 2 июля. Президент РФ Владимир Путин подписал документ, регламентирующий продолжительность рабочего для несовершеннолетних.

    Согласно закону, рабочая смена у подростков в возрасте от 14 до 15 лет, которые учатся и работают на каникулах, может длиться максимум четыре часа. Подростки от 15 до 16 лет  могут находиться на работе максимум пять часов, далее несовершеннолетние могут работать до семи часов.

    Если подросток одновременно учится и работает, то смена не может длиться дольше двух с половиной часов возрасте от 15 до 16 лет, далее – не более четырех часов.

    Автор: Настасья Шеркунова
    #владимир путин
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    10:22  1 Июля 2017  /обновлено: 11:03  01 Июля 2017
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    Число пострадавших во время урагана в Москве достигло 16 человек

    Москва, 1 июля. В Москве увеличилось число пострадавших во время урагана. По уточненным данным, помощь столичных медиков понадобилась 16 людям.

    «В больницы доставлены 12 человек с травмами различной степени тяжести. Четверым пострадавшим помощь оказана амбулаторно», — сообщил ТАСС представитель медицинских служб.

    В Московской области из-за разгула стихии травмы получили три человека.

    Число пострадавших от урагана в Москве увеличилось до 16 человек

    Напомним, накануне в Новой Москве во время грозы погиб мужчина. По данным ФАН, в 42-летнего гражданина Узбекистана, находящегося в коттеджном поселке «Гайд Парк», ударила молния.

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    Автор: Борис Любимов
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