Лидера группы «Дельфин» не пустили на Украину
Киев, 1 июля. Украинские пограничники отказали лидеру группы «Дельфин» Андрею Лысикову во въезде на территорию страны. Об этом сообщается на странице фестиваля Atlas Weekend в социальной сети Facebook.
Организаторы уточнили, что запрет связан с выступлениями артиста в Крыму. Киевские власти по-прежнему рассматривают полуостров как часть своей территории. Украина не признает волеизъявление крымчан, в результате которого республика вернулась в состав Российской Федерации.
Сам Лысиков отметил, что другие участники группы благополучно пересекли границу. Они готовы выступить без своего лидера.
Ранее въезд на Украину запретили российской певице Бьнке.