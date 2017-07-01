Лидера группы «Дельфин» не пустили на Украину

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Киев, 1 июля. Украинские пограничники отказали лидеру группы «Дельфин» Андрею Лысикову во въезде на территорию страны. Об этом сообщается на странице фестиваля Atlas Weekend в социальной сети Facebook.

Организаторы уточнили, что запрет связан с выступлениями артиста в Крыму. Киевские власти по-прежнему рассматривают полуостров как часть своей территории. Украина не признает волеизъявление крымчан, в результате которого республика вернулась в состав Российской Федерации.

Сам Лысиков отметил, что другие участники группы благополучно пересекли границу. Они готовы выступить без своего лидера.

Ранее въезд на Украину запретили российской певице Бьнке.