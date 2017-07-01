Ученые открыли уникальные свойства планеты Уран

В Избранное

Москва, 1 июля. Масштабные исследования планеты Уран позволили группе международных ученых выявить неизвестные ранее свойства планеты Уран.

Оказалось, что Уран — единственная планета, которая вращается, будто небесное тело лежит на боку. Наблюдается также смещение магнитных полюсов почти на 60°.

Происходящие на Уране изменения приводят к истончению магнитного щита. Специалисты планируют продолжить исследования, чтобы установить возможность или невозможность жизни на спутниках Урана.

Накануне ученые назвали главную ошибку людей, которые пытаются сбросить вес.