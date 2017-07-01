Сирия: офицеры Центра по примирению не подтвердили применение САА химоружия

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Дамаск (Сирия), 1 июля. Российские офицеры не подтверждают применение армией правительства Сирии применение химоружия в Дамаске.

Как рассказал диписточник, в субботу в квартале Аль-Каббас в провинции Дамаск находились офицеры центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии. Они не подтвердили информацию о применении САА запрещенного оружия.

«Вечером 1 июля в квартале Аль-Каббас, граничащим с населенным пунктом Айн-эт-Терм, работала группа офицеров Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики. Никакого «применения химического оружия» правительственными войсками из этого или соседних районов ими зафиксировано не было», — сообщил РИА Новости дипломатический источник.

Напомним, ранее в ряде СМИ прошла информация, что армия правительства Сирии якобы использовала хлор в провинции Дамаск, в результате чего отравились 30 террористов. В командовании армии правительства Сирии данную информацию назвали ложью и подчеркнули, что она не соответствует действительности.