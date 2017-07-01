Россия собрала доказательства применения террористами в Сирии иностранного оружия
Москва, 1 июля. Российская Федерация собрала неопровержимые доказательства использования террористами в Сирийской Арабской Республике вооружений и боевых припасов иностранных государств. Об этом сообщил представитель российского дипломатического корпуса.
Он отметил, что российской стороне удалось собрать фотографические материалы, которые подтверждают применение иностранных вооружений террористами.
На осколках боеприпасов содержатся серийные номера, — пояснил дипломат, слова которого цитирует РИА Новости.