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Россия собрала доказательства применения террористами в Сирии иностранного оружия
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    Россия собрала доказательства применения террористами в Сирии иностранного оружия

    22:41  1 Июля 2017  /обновлено: 22:51  01 Июля 2017
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    Россия собрала доказательства применения террористами в Сирии иностранного оружия

    Москва, 1 июля. Российская Федерация собрала неопровержимые доказательства использования террористами в Сирийской Арабской Республике вооружений и боевых припасов иностранных государств. Об этом сообщил представитель российского дипломатического корпуса.

    Он отметил, что российской стороне удалось собрать фотографические материалы, которые подтверждают применение иностранных вооружений террористами.

    На осколках боеприпасов содержатся серийные номера, — пояснил дипломат, слова которого цитирует РИА Новости.

    Автор: Сергей Свазовский
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    Число пострадавших во время урагана в Москве достигло 16 человек

    Москва, 1 июля. В Москве увеличилось число пострадавших во время урагана. По уточненным данным, помощь столичных медиков понадобилась 16 людям.

    «В больницы доставлены 12 человек с травмами различной степени тяжести. Четверым пострадавшим помощь оказана амбулаторно», — сообщил ТАСС представитель медицинских служб.

    В Московской области из-за разгула стихии травмы получили три человека.

    Число пострадавших от урагана в Москве увеличилось до 16 человек

    Напомним, накануне в Новой Москве во время грозы погиб мужчина. По данным ФАН, в 42-летнего гражданина Узбекистана, находящегося в коттеджном поселке «Гайд Парк», ударила молния.

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    Автор: Борис Любимов
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