Грузовик въехал в автобусную остановку в Брянской области, погибли двое детей

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Брянск, 1 июля. В результате наезда грузовика на автобусную остановку в Брянской области погибли двое детей.

Как сообщили представители экстренных служб, инцидент с грузовиком произошел в поселке Комягино.

«Пострадали четыре ребенка, двое из них погибли, еще двое госпитализированы в центральную районную больницу Жирятино», — сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

В настоящее время на место работают сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют обстоятельства происшествия.