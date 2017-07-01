Путин подписал закон о госпошлине за выдачу лицензий на оружие

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Москва, 1 июля. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым вводится государственная пошлина за выдачу лицензий и разрешений в сфере оборота оружия. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Госпошлина пришла на смену единовременному сбору, действовавшему ранее. Максимальный размер госпошлины за выдачу лицензий и разрешений составляет две тысячи рублей.

Нормативным актом также устанавливается, что лицензии на экспонирование и коллекционирование оружия отныне действуют бессрочно.

Накануне Владимир Путин подписал закон, предусматривающий дополнительные льготы для героев Советского Союза и России при получении земельных участков.