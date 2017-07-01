Ученые назвали главную ошибку худеющих людей

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Москва, 1 июля. Ученые указали людям, стремящимся похудеть, на их главную ошибку. Оказалось, что сокращение количества потребляемой пищи грозит лишь негативными последствиями.

Ученые пояснили, что снижение потребляемых калорий способно привести к обратному эффекту. Голодание организма приводит к замедление метаболического процесса. В итоге вес остается прежним, или даже увеличивается.

В то же время, специалисты рекомендуют худеющим людям насыщать рацион продуктами, богатыми клетчаткой, растительными белками и жирами.

Ранее ученые выявили причину обрушившихся на нашу планету экстремальных ливней.