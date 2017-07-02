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Сирия, 1 июля. Началась зачистка территорий на юге провинции Алеппо от ИГ*. Курды потеряли часть района Аль-Синаа на востоке Ракки. NDF****** и «Соколы пустыни» заняли несколько позиций террористов в восточной части провинции Хама, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: провели несколько бомбардировок укреплений и штаб-квартир ИГ вблизи Акербата на востоке провинции Хама.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: понесли потери в военной технике в районе Джобар на северо-востоке Дамаска; проводят зачистку территорий от ИГ в юго-восточной части Алеппо; отбили нападение ИГ в Дейр эз-Зоре; заняли несколько позиций террористов ИГ в восточной части провинции Хама; вели взаимные обстрелы с исламистами к северу от Хамы.

Сирийская свободная армия** (ССА): потеряла порядка десяти боевиков в сражениях с САА на юго-востоке провинции Дамаск.

«Ахрар Аш-Шам»: проводила обстрелы жилых кварталов города Хомс; ликвидировала более 35 террористов организации «Джейш Халид ибн Аль-Валид» на юго-западе провинции Даръа.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): наносило удары по укрепрайонам союзников САА к западу от ​​станции «Т-2» на востоке провинции Хомс; потеряло группу боевиков и одного из командиров в Дейр эз-Зоре; утратило несколько позиций в Старом городе на западе Мосула.

Курды: ведут бои с ССА в районе городов Джараблус и Тель Рифаат в северной части провинции Алеппо; потеряли часть района Аль-Синаа на востоке Ракки; захватили 20 зданий в районе Аль-Дирия на западе Ракки.

Международная коалиция: наносила авиаудары в городе Ракка и его окрестностях.

Провинция Дамаск

Получив подкрепление из Восточной Гуты Дамаска, боевики союзных антиправительственных формирований «Файлак Ар-Рахман» и «Тахрир Аш-Шам» напали на опорные пункты проасадовских ополченческих отрядов в районе Джобар. Радикалы использовали артиллерийские установки и минометы. Ливанское информационное агентство Al Masdar News передавало, что радикалам удалось уничтожить БМП и бульдозер проправительственных подразделений. О потерях союзников САА в численном составе не сообщалось. Поддержку ополченцам-шиитам с воздуха оказывали сирийские военные самолеты.

Возобновилось наступление проасадовских подразделений в юго-восточной части провинции Дамаск. Основные бои прошли в окрестностях населенного пункта Бир Аль-Кассаба и вершины Тель-Даква, сообщало ливанское информационное агентство Al Masdar News. В результате противостояния как минимум десять радикалов Сирийской свободной армии (ССА), среди которых один из командиров ССА, были нейтрализованы.

Провинция Алеппо

В минувшие сутки началась зачистка территорий Ханассерских равнин от оставшихся в регионе отрядов «Исламского государства»*. Согласно информации новостного портала Al Masdar News, боевики получили приказ не сдавать позиции и оказывать ожесточенное сопротивление. Кроме того, радикалы намереваются использовать смертников, чтобы убить как можно больше солдат Национальных сил обороны (NDF) и Сирийской арабской армии (САА). Порядка 40 деревень, занимаемых ИГ, находятся в окружении союзных проправительственных отрядов. Напомним, днем ранее подразделения NDF и «Тигров» соединились у перекрестка Закия на магистрали Ракка — Итрия, заключив в кольцо силы ИГИЛ.

Вспыхнули столкновения между Сирийскими демократическими силами**** (SDF) и боевиками «свободной армии» в северной части Алеппо. Бои разворачивались близ города Джараблус, а также в районе населенного пункта Тель Рифаат, передавал информационный портал Al Manar News. Никакой информации о потерях сторон не поступало.

Провинция Хомс

Боевые действия происходили в восточной части провинции, где проасадовские подразделения продолжили продвижение в направлении ключевого города Ас-Сухна. Тем временем террористы «Исламского государства» наносили удары по укрепрайонам проправительственных войск к западу от ​​станции «Т-2». Об этом сообщало информационное агентство ИГ «Аль-Амак». Официального подтверждения данные сведения не получили.

Радикалы формирования вооруженной оппозиции «Ахрар Аш-Шам», пренебрегая соглашением о создании зон деэскалации, открывали огонь по жилым кварталам административного центра провинции. Так, в результате обстрела района Аль-Махрам был ранен один местный житель, сообщал военный источник в социальной сети Twitter (syhomeland).

Провинция Дейр эз-Зор

В течение дня разворачивались бои в районах Дейр эз-Зора. Отмечались столкновения вблизи холма Аль-Сунуф, расположенного в предместьях административного центра провинции. Террористы «Исламского государства» предпринимали попытки прорвать оборону армии САР. Как сообщал Twitter-канал (WathiqNassr), атака была отбита, кроме того, в ходе столкновений сирийские войска ликвидировали группу радикалов, а также одного из высокопоставленных командиров ИГ.

Боевики также возводили фортификационные сооружения вокруг района Маркада, в преддверии нового нападения на позиции правительственных войск, передавал военный источник на Facebook (Oriental.pulse).

Провинция Даръа

Имели место вооруженные стычки между исламистами «свободной армии» и отрядами «Хезболлы» в окрестностях административного центра провинции, в результате которых проправительственные силы потеряли бульдозер и одного солдата. ВВС Сирии проводили бомбардировки опорных пунктов радикалов близ города Даэль севернее Даръа, а также в районе лагеря Аль-Ярмук к западу от столицы региона, передавал военный источник в соцсети Twitter (super95498874).

В юго-западной части провинции недалеко от города Хейт члены формирования «Ахрар Аш-Шам» вели бои с радикалами ИГ «Джейш Халид ибн Аль-Валид». Как сообщало информагентство Al Masdar News, в ходе противостояния исламисты вооруженной оппозиции нейтрализовали по меньшей мере 35 террористов, а также уничтожили военную технику ИГ.

Провинция Ракка

Террористы «Исламского государства» совершили неожиданное нападение на укрепленные пункты Сирийской демократической армии (SDF) на востоке Ракки. В результате контратаки боевики отбили у курдских подразделений район Аль-Синаа, захваченный Отрядами народной самообороны (YPG) две недели назад. ИГ вновь прибегло к атакам смертников, чтобы вернуть квартал. Новостное агентство «Аль-Амак», подконтрольное ИГИЛ, передавало, что в ходе ожесточенных сражений погибли 11 курдов, однако официального подтверждения данные сведения до сих пор не получили.

В свою очередь «демократические силы» продвинулись на западе столицы провинции, заняв около 20 зданий в районе Аль-Дирия. Об этом сообщал информационный портал Al Masdar News. Во второй половине дня курдам удалось вернуть часть квартала Аль-Синаа.

ВВС западной коалиции в течение дня нанесли несколько авиаударов в окрестностях Ракки, уничтожив здание больницы, а также убив четверых мирных граждан, сообщал местный источник в Twitter (NoorNahas1).

Провинция Хама

Информагентство Al Masdar News сообщает о том, что проасадовские войска вместе с отрядом «Соколы пустыни» начали крупномасштабное наступление в направлении города Акербат на востоке провинции Хама. Союзные войска отбили несколько позиций у террористов ИГ к востоку от города Шейх Хилал, а также освободили населенный пункт Расм Аль-Тина. Как минимум десять боевиков ИГ было уничтожено. Об этом сообщал информационный портал Al Masdar News. Фиксировались стычки недалеко от населенных пунктов Джуб Аль-Джарра и Аль-Масудия.

ВКС РФ совместно с сирийскими ВВС оказывали значительную поддержку наступлению, проводя бомбардировки укреплений и штаб-квартир «Исламского государства», расположенных вблизи Акербата. Военные источники AMN передавали, что в результате одного из авиаударов российских военных самолетов было ликвидировано несколько единиц военной техники ИГ.

Продолжились сражения между исламистами вооруженной оппозиции и проасадовскими отрядами к северу от столицы провинции. Twitter-канал (Dire al-Watan al-Arabiu) передавал, что противоборствующие стороны вели взаимные обстрелы недалеко от городов Аль-Латамина, Кафр Зета и Аль-Закат. Кроме того, боевики вновь открыли огонь по электростанции в городе Махарда, сообщал военный источник в социальной сети Twitter (syria_newz_).

Ирак

Не прекращались столкновения в районе Старый город на западе Мосула. Как сообщал новостной портал Al Sumaria News, в ходе сражений солдаты иракской армии отбили у боевиков «Исламского государства» госпиталь Ибн Сина, рынок Аль-Арбиа, железный мост и несколько зданий. Как передавал местный источник в соцсети Twitter (S_______WH), среди погибших — два офицера полиции Ирака Салех Махди Аль-Абейди и Алаа Абд Аль-Хусейн.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)