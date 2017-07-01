Путин внес изменения в закон о военном положении России

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Москва, 1 июля. Президент России Владимир Путин утвердил поправки в закон о военном положении, которые предполагают ведение территориальной обороны. Соответствующий документ в субботу был опубликован на официальном портале правовой информации.

«На территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях, где введено военное положение, с учетом мер, применяемых в период действия военного положения, ведется территориальная оборона», — говорится в тексте законопроекта.

Ранее сообщалось, что Путин поручил министерству обороны РФ рассмотреть возможность увеличения предельного возраста для военной службы. Это произошло после того, как на прямой линии автор одного из обращений пожаловался, что его не берут в армию из-за возраста.