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Путин внес изменения в закон о военном положении России
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    Путин внес изменения в закон о военном положении России

    21:58  1 Июля 2017
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    Путин внес изменения в закон о военном положении России

    Москва, 1 июля. Президент России Владимир Путин утвердил поправки в закон о военном положении, которые предполагают ведение территориальной обороны. Соответствующий документ в субботу был опубликован на официальном портале правовой информации.

    «На территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях, где введено военное положение, с учетом мер, применяемых в период действия военного положения, ведется территориальная оборона», — говорится в тексте законопроекта.

    Путин внес изменения в закон о военном положении России

    Ранее сообщалось, что Путин поручил министерству обороны РФ рассмотреть возможность увеличения предельного возраста для военной службы. Это произошло после того, как на прямой линии автор одного из обращений пожаловался, что его не берут в армию из-за возраста.

    Автор: Геннадий Плющев
    #путин
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    Число пострадавших от урагана в Москве увеличилось до 16 человек

    10:22  1 Июля 2017  /обновлено: 11:03  01 Июля 2017
    20046

    Число пострадавших во время урагана в Москве достигло 16 человек

    Москва, 1 июля. В Москве увеличилось число пострадавших во время урагана. По уточненным данным, помощь столичных медиков понадобилась 16 людям.

    «В больницы доставлены 12 человек с травмами различной степени тяжести. Четверым пострадавшим помощь оказана амбулаторно», — сообщил ТАСС представитель медицинских служб.

    В Московской области из-за разгула стихии травмы получили три человека.

    Число пострадавших от урагана в Москве увеличилось до 16 человек

    Напомним, накануне в Новой Москве во время грозы погиб мужчина. По данным ФАН, в 42-летнего гражданина Узбекистана, находящегося в коттеджном поселке «Гайд Парк», ударила молния.

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    Автор: Борис Любимов
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        Путин внес изменения в закон о военном положении России

        21:58 1 Июля 2017 200
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