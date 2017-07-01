В Избранное

Сирия, 1 июля. Военные США намерены превратить аэропорт города Ат-Табка в провинции Ракка в свою военную базу. Неизвестные атаковали КПП ИГ* в Дейр эз-Зоре. Курды восстановили контроль над половиной района Аль-Сина в Ракке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: потеряли лейтенанта САА в боях с исламистами на северо-востоке Дамаска; лишились двух командиров в результате атаки террориста-смертника в юго-восточной части провинции Алеппо; заняли несколько холмов близ города Хамима на востоке Хомса.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): понесло потери в живой силе в сражениях с союзниками САА на востоке провинции Хомс; подверглось нападению неизвестных боевиков в Дейр эз-Зоре; лишилось населенного пункта Расм Аль-Тина в восточной части провинции Хама.

«Ахрар Аш-Шам»: уничтожила 35 террористов «Джейш Халид ибн Аль-Валид», а также их военную технику на юго-западе Даръа.

Курды: подверглись атаке смертника ИГ в Ракке; восстановили контроль над половиной района Аль-Сина на востоке города Ракка.

Международная коалиция: нанесла серию авиаударов вблизи деревни Аль-Хасин к северу от Дейр эз-Зора.

Провинция Дамаск

Продолжаются столкновения между радикалами вооруженной оппозиции и союзными войсками САА и ополченцев-шиитов в Восточной Гуте Дамаска. Военный источник на своей странице в сети Twitter (ahmadalissa) передает, что в ходе сражений был убит лейтенант Сирийской арабской армии (САА) Басил Ахмад.

Боевики открыли огонь из ракетных установок «Град» в районе тюрьмы «Адра» на северо-востоке Дамаска. Сообщается, что в ходе беспорядочного обстрела исламистов погибли три женщины, еще 16 мирных жителей получили ранения. Согласно информации оппозиционного Twitter-канала (QalaatAlMudiq), в данный момент радикалы ведут обстрелы опорных пунктов объединенных правительственных сил в районах Джобар и Айн-Тарма. Напомним, в первой половине дня исламисты получили партию подкрепления от своих союзников из Восточной Гуты Дамаска.

Провинция Алеппо

Два командира армии САР были убиты в результате взрыва СВУ, заложенного в их автомобиле. Военный источник в социальной сети Twitter (worldonalert) передает, что инцидент произошел к юго-востоку от города Маскана. Данные территории были освобождены накануне, тем не менее отдельные очаги сопротивления ИГ все еще сохраняются в юго-восточной части провинции. Подразделения Национальных сил обороны **** (NDF) и спецотряд «Тигры» в данный момент ведут бои в оставшихся в оккупации террористов населенных пунктах. Информационный портал War in Syria сообщает, что равнины Ханассера уже практически полностью зачищены от боевиков «Исламского государства»*.

Провинция Хомс

Сирийская арабская армия и ее союзники возобновили наступление в юго-восточной части Хомса в направлении провинции Дейр эз-Зор. При помощи бойцов ливанской организации «Хезболла» и афганского ополчения «Лива Фатимийюн» 5-й штурмовой корпус правительственных войск атаковал укрепленные пункты террористов в районе города Хамима, в результате чего оборонительным сооружениям «Исламского государства» был нанесен значительный урон. В течение нескольких часов САА и проасадовские отряды сумели взять под контроль несколько холмов, а также уничтожить и ранить нескольких боевиков ИГ, передает агентство новостей Al Masdar News.

Провинция Дейр эз-Зор

Как сообщает военный источник в сети Twitter (LaLaKdaho), неизвестные боевики напали на контрольно-пропускной пункт «Исламского государства» в Дейр эз-Зоре, застрелив по меньшей мере двух террористов. Предполагается, что атака была организована исламистами Сирийской свободной армии** (ССА), подпольные группы которой, согласно сведениям источника, действуют на территории провинции.

Между тем западная коалиция, возглавляемая Соединенными Штатами Америки, нанесла серию авиаударов вблизи деревни Аль-Хасин к северу от административного центра региона. Местный Twitter-канал (SyriaPressorg1) сообщает, что в результате бомбардировки погибло пятеро мирных жителей.

Провинция Даръа

Почти неделю назад формирование ИГИЛ «Джейш Халид ибн Аль-Валид» начало наступление против сил вооруженной оппозиции близ города Хейт на юго-западе провинции Даръа. В результате столкновений террористическая группировка понесла значительные потери в военной технике и живой силе, сообщает новостной портал Al Masdar News.

Согласно уточненным данным источников, подконтрольным вооруженной оппозиции, было ликвидировано 35 боевиков, уничтожено три танка, один бульдозер, пулеметные установки и БМП радикалов ИГ. Кроме того, еще одна БМП, а также большое количество оружия и боеприпасов были захвачены исламистами «Ахрар Аш-Шам».

Провинция Ракка

Террорист-смертник ИГ на мотоцикле активировал на себе пояс шахида в районе контрольно-пропускного пункта Сирийских демократических сил**** (SDF). Один боец курдских подразделений был убит. Об это сообщает новостное агентство Syriacs News.

Объединенные силы SDF и Отрядов народной самообороны (YPG) при поддержке со стороны ВВС международной коалиции восстановили контроль над половиной района Аль-Сина на востоке города Ракка, сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). Напомним, квартал был захвачен террористами «Исламского государства» сегодня утром.

Twitter-канал (MauriceSchleepe) передает, что американские военные по соглашению к курдскими отрядами YPG намереваются занять аэропорт города Ат-Табка, для того чтобы создать там свою военную базу.

Провинция Хама

Правительственные отряды «Соколы Пустыни» освободили населенный пункт Расм Аль-Тина в восточной части провинции Хама, передает военный источник в соцсети Twitter (Syria_Hezb_Iran). Ранее союзные войска также заняли ряд опорных пунктов террористов «Исламского государства». Напомним, сегодня подразделения сирийской армии и Национальных сил обороны (NDF) начали крупномасштабное наступление к востоку от Саламии.

Тем временем в северной части региона боевики вооруженной оппозиции не прекращают вести военные действия, несмотря на то, что на данных территориях действует режим без огня. Twitter-канал (worldonalert) сообщает, что радикалы взорвали склад боеприпасов сирийской армии, находящийся на окраине города Масасна.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)