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Сирия новости 1 июля 22.30: атака на КПП ИГ в Дейр эз-Зоре, курды вернули часть района Аль-Синаа в Ракке
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    Сирия новости 1 июля 22.30: атака на КПП ИГ в Дейр эз-Зоре, курды вернули часть района Аль-Синаа в Ракке

    22:30  1 Июля 2017
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    Курды вернули часть района Аль-Синаа в Ракке

    Сирия, 1 июля. Военные США намерены превратить аэропорт города Ат-Табка в провинции Ракка в свою военную базу. Неизвестные атаковали КПП ИГ* в Дейр эз-Зоре. Курды восстановили контроль над половиной района Аль-Сина в Ракке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: потеряли лейтенанта САА в боях с исламистами на северо-востоке Дамаска; лишились двух командиров в результате атаки террориста-смертника в юго-восточной части провинции Алеппо; заняли несколько холмов близ города Хамима на востоке Хомса.

     «Исламское государство» (ИГИЛ*): понесло потери в живой силе в сражениях с союзниками САА на востоке провинции Хомс; подверглось нападению неизвестных боевиков в Дейр эз-Зоре; лишилось населенного пункта Расм Аль-Тина в восточной части провинции Хама.

    «Ахрар Аш-Шам»: уничтожила 35 террористов «Джейш Халид ибн Аль-Валид», а также их военную технику на юго-западе Даръа.

    Курды: подверглись атаке смертника ИГ в Ракке; восстановили контроль над половиной района Аль-Сина на востоке города Ракка.

    Международная коалиция: нанесла серию авиаударов вблизи деревни Аль-Хасин к северу от Дейр эз-Зора.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    Продолжаются столкновения между радикалами вооруженной оппозиции и союзными войсками САА и ополченцев-шиитов в Восточной Гуте Дамаска. Военный источник на своей странице в сети Twitter (ahmadalissa) передает, что в ходе сражений был убит лейтенант Сирийской арабской армии (САА) Басил Ахмад.

    Боевики открыли огонь из ракетных установок «Град» в районе тюрьмы «Адра» на северо-востоке Дамаска. Сообщается, что в ходе беспорядочного обстрела исламистов погибли три женщины, еще 16 мирных жителей получили ранения. Согласно информации оппозиционного Twitter-канала (QalaatAlMudiq), в данный момент радикалы ведут обстрелы опорных пунктов объединенных правительственных сил в районах Джобар и Айн-Тарма. Напомним, в первой половине дня исламисты получили партию подкрепления от своих союзников из Восточной Гуты Дамаска.

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    Два командира армии САР были убиты в результате взрыва СВУ, заложенного в их автомобиле. Военный источник в социальной сети Twitter (worldonalert) передает, что инцидент произошел к юго-востоку от города Маскана. Данные территории были освобождены накануне, тем не менее отдельные очаги сопротивления ИГ все еще сохраняются в юго-восточной части провинции. Подразделения Национальных сил обороны **** (NDF) и спецотряд «Тигры» в данный момент ведут бои в оставшихся в оккупации террористов населенных пунктах. Информационный портал War in Syria сообщает, что равнины Ханассера уже практически полностью зачищены от боевиков «Исламского государства»*.

    Провинция Хомс

    Карта военных действий — Хомс

    Сирийская арабская армия и ее союзники возобновили наступление в юго-восточной части Хомса в направлении провинции Дейр эз-Зор. При помощи бойцов ливанской организации «Хезболла» и афганского ополчения «Лива Фатимийюн» 5-й штурмовой корпус правительственных войск атаковал укрепленные пункты террористов в районе города Хамима, в результате чего  оборонительным сооружениям «Исламского государства» был нанесен значительный урон. В течение нескольких часов САА и проасадовские отряды сумели взять под контроль несколько холмов, а также уничтожить и ранить нескольких боевиков ИГ, передает агентство новостей Al Masdar News.

    Провинция Дейр эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр эз-Зор

    Как сообщает военный источник в сети Twitter (LaLaKdaho), неизвестные боевики напали на контрольно-пропускной пункт «Исламского государства» в Дейр эз-Зоре, застрелив по меньшей мере двух террористов. Предполагается, что атака была организована исламистами Сирийской свободной армии** (ССА), подпольные группы которой, согласно сведениям источника, действуют на территории провинции.

    Между тем западная коалиция, возглавляемая Соединенными Штатами Америки, нанесла серию авиаударов вблизи деревни Аль-Хасин к северу от административного центра региона. Местный Twitter-канал (SyriaPressorg1) сообщает, что в результате бомбардировки погибло пятеро мирных жителей.

    Провинция Даръа

    Карта военных действий — Даръа

    Почти неделю назад формирование ИГИЛ «Джейш Халид ибн Аль-Валид»  начало наступление против сил вооруженной оппозиции близ города Хейт на юго-западе провинции Даръа. В результате столкновений террористическая группировка понесла значительные потери в военной технике и живой силе, сообщает новостной портал Al Masdar News.  

    Согласно уточненным данным источников, подконтрольным вооруженной оппозиции, было ликвидировано 35 боевиков, уничтожено три танка, один бульдозер, пулеметные установки и БМП радикалов ИГ. Кроме того, еще одна БМП, а также большое количество оружия и боеприпасов были захвачены исламистами «Ахрар Аш-Шам».

    Провинция Ракка

    Карта военных действий — Ракка

    Террорист-смертник ИГ на мотоцикле активировал на себе пояс шахида в районе контрольно-пропускного пункта Сирийских демократических сил**** (SDF). Один боец курдских подразделений был убит. Об это сообщает новостное агентство Syriacs News.

    Объединенные силы SDF и Отрядов народной самообороны (YPG) при поддержке со стороны ВВС международной коалиции восстановили контроль над половиной района Аль-Сина на востоке города Ракка, сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). Напомним, квартал был захвачен террористами «Исламского государства» сегодня утром.

    Twitter-канал (MauriceSchleepe) передает, что американские военные по соглашению к курдскими отрядами YPG намереваются занять аэропорт города Ат-Табка, для того чтобы создать там свою военную базу.

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    Правительственные отряды «Соколы Пустыни»  освободили населенный пункт Расм Аль-Тина в восточной части провинции Хама, передает военный источник в соцсети Twitter (Syria_Hezb_Iran). Ранее союзные войска также заняли ряд опорных пунктов террористов «Исламского государства». Напомним, сегодня подразделения сирийской армии и Национальных сил обороны (NDF) начали крупномасштабное наступление к востоку от Саламии.

    Тем временем в северной части региона боевики вооруженной оппозиции не прекращают вести военные действия, несмотря на то, что на данных территориях действует режим без огня. Twitter-канал (worldonalert) сообщает, что радикалы взорвали склад боеприпасов сирийской армии, находящийся на окраине города Масасна.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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    Сирия новости 1 июля 22.30: атака на КПП ИГ в Дейр эз-Зоре, курды вернули часть района Аль-Синаа в Ракке
    Сирия новости 1 июля 16.30: коалиция уничтожила больницу в Ракке, зачистка территорий провинции Алеппо от ИГ
    Сирия новости 1 июля 12.30: контратака ИГ в Ракке, потери союзников САА в Айн-Тарме в Восточной Гуте
    Сирия новости 1 июля 07.00: началась кампания против вторжения Турции в Алеппо, в Ракке уничтожили не менее 10 боевиков ИГ
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    10:22  1 Июля 2017  /обновлено: 11:03  01 Июля 2017
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    Число пострадавших во время урагана в Москве достигло 16 человек

    Москва, 1 июля. В Москве увеличилось число пострадавших во время урагана. По уточненным данным, помощь столичных медиков понадобилась 16 людям.

    «В больницы доставлены 12 человек с травмами различной степени тяжести. Четверым пострадавшим помощь оказана амбулаторно», — сообщил ТАСС представитель медицинских служб.

    В Московской области из-за разгула стихии травмы получили три человека.

    Число пострадавших от урагана в Москве увеличилось до 16 человек

    Напомним, накануне в Новой Москве во время грозы погиб мужчина. По данным ФАН, в 42-летнего гражданина Узбекистана, находящегося в коттеджном поселке «Гайд Парк», ударила молния.

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    Автор: Борис Любимов
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