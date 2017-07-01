Выставка, посвященная Пальмире, открылась в Риме

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Рим, 1 июля. В Риме началась выставка, посвященная сирийскому городу Пальмира. Экспозиция древнего города будет доступна на протяжении двух месяцев.

Мероприятие получило название «Раненое искусство». Его организаторы отмечают, что на войне искусство страдает не меньше, чем люди.

Вооруженный конфликт в Сирии нанес Пальмире огромный ущерб. Террористы взрывали объекты культурного наследия, вывозили и продавали артефакты, — рассказывает полномочный посол Италии в России Антонио Дзанарди.

Однако благодаря современным и традиционным технологиям есть надежда восстановить древний город примерно на 98%, — добавил дипломат.

Ранее сообщалось, что российские специалисты создают 3 d модель Пальмиры.